Сперцян о Европе: «Не уехал — что теперь, опустить руки? В “Аякс”, может, получилось бы, но начали трубить, что клуб хочет спонсировать Россию, история стала политической»

— Расстроился, что после выигранного титула не получилось уехать в Европу?
— Нет. Это жизнь, все нормально. Я счастлив в «Краснодаре». Это мой дом. Да, не удалось уехать, но что поделать? Все знают, что я хочу попробовать свои силы в Европе. Сейчас не получилось. Ну и что теперь, опустить руки? Так я только хуже для себя сделаю. Как сложится, так оно и должно быть.
— В «Краснодаре» исторически много латиноамериканцев. Как у тебя с испанским и португальским?
— Понимаю немного испанскую речь. Я изучал, хотел подтянуть язык, но пока прекратил. Сейчас на начальной стадии: какие-то слова, фразы знаю. Мне главное услышать эти слова. За счет того, что ежедневно слышу эту речь, выучить [язык], думаю, было бы несложно. Ну и английский на разговорном уровне — нормальный.
— Значит, к переезду в Англию ты готов. Летом была информация про «Саутгемптон». Писали, что клуб очень хотел тебя и «Краснодар» был готов отпустить. Но в Англии сказали, что напрямую с Россией работать не будут, и все сорвалось. Это действительно так было?
— Да, в основном все упирается в то, что они не хотят работать с Россией.
— В таблице Чемпионшипа «Саутгемптон» находится в середине.
— Мне скидывали, да. Все подкалывали: ну, как там твой клуб? Не знаю, радоваться ли, что не перешел. Я так скажу: все, что ни делается, к лучшему. Может, это и хорошо, никто не знает.
— Почему в свое время не получилось с «Аяксом»?
— Это было летом 2023-го, сразу после финала Кубка России. Голландские СМИ начали трубить, что «Аякс» хочет спонсировать Россию… Из-за давления СМИ история стала уже политической. Думаю, если бы это не обсуждалось так сильно, может, и получилось бы.
— Этой зимой информации было не так много. До тебя что-то доходит?
— Ничего. Только в новостях что-то читаю. А прошлой зимой долетал только «Лидс».
— Поддерживаешь отношения с бывшим тренером «Краснодара» Даниелэм Фарке?
— Напрямую нет. О работе с ним остались положительные впечатления. Это один из первых тренеров-иностранцев, с кем я работал. Тренировочный процесс был немного другим, и это было интересно. Хотя мы и успели поработать всего полтора месяца.
— Зимой в новостях снова появлялся «Лидс»: якобы англичане хотят провести трансфер через систему «Ред Булл».
— Я вообще ничего об этом не знаю. Честно. Эти вопросы не ко мне, — сказал полузащитник «Краснодара».