Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Ливерпуль» мечтает об Олисе, но считает трансфер вингера «Баварии» нереалистичным, поэтому переключился на Диоманде из «Лейпцига» (Флориан Плеттенберг)

«Ливерпуль» хотел бы подписать вингера «Баварии» Майкла Олисе.

Источник: Спортс"

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, 24-летний француз — трансфер мечты для «красных» перед летним трансферным окном. Клуб даже делал запросы относительно Майкла, однако сейчас считает сделку совершенно нереалистичной.

«Бавария» не намерена продавать Олисе и собирается продлить его контракт, рассчитанный до лета 2029 года, и улучшить финансовые условия.

В этой связи «Ливерпуль» переключил внимание в Бундеслиге на нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.

Олисе забил 10 голов и сделал 16 ассистов в 23 матчах чемпионата Германии. Его подробная статистика — здесь.

На счету Диоманде 9 голов и 5 результативных передач в 23 играх Бундеслиги. Его подробная статистика — здесь.