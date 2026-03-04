«Ливерпуль» мечтает об Олисе, но считает трансфер вингера «Баварии» нереалистичным, поэтому переключился на Диоманде из «Лейпцига» (Флориан Плеттенберг)

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, 24-летний француз — трансфер мечты для «красных» перед летним трансферным окном. Клуб даже делал запросы относительно Майкла, однако сейчас считает сделку совершенно нереалистичной.
«Бавария» не намерена продавать Олисе и собирается продлить его контракт, рассчитанный до лета 2029 года, и улучшить финансовые условия.
В этой связи «Ливерпуль» переключил внимание в Бундеслиге на нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.
Олисе забил 10 голов и сделал 16 ассистов в 23 матчах чемпионата Германии. Его подробная статистика — здесь.
На счету Диоманде 9 голов и 5 результативных передач в 23 играх Бундеслиги. Его подробная статистика — здесь.