Скоулз об АПЛ: «Не думаю, что следует вручать трофей в этом году. Никто этого не заслуживает»

"Кто бы ни выигрывал чемпионат [в прошлые годы], в итоге ты говорил, что они это заслужили. [В этом сезоне] никто не убедил меня в том, что они должны стать чемпионами Премьер-лиги.
Я не думаю, что следует вручать трофей в этом году. Никто этого не заслуживает. Честно говоря, смотреть это было не очень интересно.
На них [ «Арсенал»] оказывается огромное давление, не так ли? Это происходит потому, что они были на действительно хороших позициях на протяжении многих лет, но не могли сделать последний шаг. Так что теперь они в невероятном положении.
Вы не увидите яркого футбола. Как я уже говорил, я не думаю, что мы видели такое за весь сезон от какой-либо команды, а на данном этапе самое важное — это то, как они сделают последний шаг", — сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 64 очка после 29 туров. Вторым идет «Манчестер Сити» с 59 баллами.