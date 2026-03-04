Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Скоулз об АПЛ: «Не думаю, что следует вручать трофей в этом году. Никто этого не заслуживает»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

Источник: Спортс"

"Кто бы ни выигрывал чемпионат [в прошлые годы], в итоге ты говорил, что они это заслужили. [В этом сезоне] никто не убедил меня в том, что они должны стать чемпионами Премьер-лиги.

Я не думаю, что следует вручать трофей в этом году. Никто этого не заслуживает. Честно говоря, смотреть это было не очень интересно.

На них [ «Арсенал»] оказывается огромное давление, не так ли? Это происходит потому, что они были на действительно хороших позициях на протяжении многих лет, но не могли сделать последний шаг. Так что теперь они в невероятном положении.

Вы не увидите яркого футбола. Как я уже говорил, я не думаю, что мы видели такое за весь сезон от какой-либо команды, а на данном этапе самое важное — это то, как они сделают последний шаг", — сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 64 очка после 29 туров. Вторым идет «Манчестер Сити» с 59 баллами.