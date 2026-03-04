Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Талалаев об играх с «Зенитом»: «Давно не проигрывали два матча подряд, года два с лишним. Толку от этого владения, от преимущества? Проиграли там, проиграли здесь. У двоих будут штрафы»

Андрей Талалаев намерен оштрафовать двух игроков после игры с «Зенитом» (0:1).

Источник: Спортс"

"Давно не был в состоянии, когда проигрываем две игры подряд, точно года два уже с лишним. Поэтому тяжело сейчас анализировать, что-то говорить. Хочется сказать, ну, а толку от этого владения, от какого-то преимущества? Проиграли там, проиграли здесь. Идем дальше. Все.

Играя с «Зенитом», нельзя не быть уверенным в себе, если мы хотим выигрывать. Если мы хотим бороться, говорить слова, которые говорили зимой мои футболисты многие и наш тренерский штаб, то можно просто бить этот мяч. Если мы хотим выигрывать, то даже на таком поле мы должны играть в футбол, что и пытались.

Еще раз, до заходов в штрафную мне очень нравилось, как действовала моя команда. Да, учитывая, что это был не основной состав «Зенита», но второй тайм в Питере мне тоже понравился по качеству игры моей команды. Не хватило только забитых и засчитанных голов что там, что здесь.

Ребята играли неплохо. У нас будут штрафы за эту игру, у двоих футболистов, но Андраде в этом списке нет«, — сказал главный тренер “Балтики”.

