Талалаев об играх с «Зенитом»: «Давно не проигрывали два матча подряд, года два с лишним. Толку от этого владения, от преимущества? Проиграли там, проиграли здесь. У двоих будут штрафы»

"Давно не был в состоянии, когда проигрываем две игры подряд, точно года два уже с лишним. Поэтому тяжело сейчас анализировать, что-то говорить. Хочется сказать, ну, а толку от этого владения, от какого-то преимущества? Проиграли там, проиграли здесь. Идем дальше. Все.
Играя с «Зенитом», нельзя не быть уверенным в себе, если мы хотим выигрывать. Если мы хотим бороться, говорить слова, которые говорили зимой мои футболисты многие и наш тренерский штаб, то можно просто бить этот мяч. Если мы хотим выигрывать, то даже на таком поле мы должны играть в футбол, что и пытались.
Еще раз, до заходов в штрафную мне очень нравилось, как действовала моя команда. Да, учитывая, что это был не основной состав «Зенита», но второй тайм в Питере мне тоже понравился по качеству игры моей команды. Не хватило только забитых и засчитанных голов что там, что здесь.
Ребята играли неплохо. У нас будут штрафы за эту игру, у двоих футболистов, но Андраде в этом списке нет«, — сказал главный тренер “Балтики”.