Третий гол «Барсы» в ворота «Атлетико» засчитан — офсайда у Берналя не было, определила полуавтоматическая система

На 72-й минуте ответного полуфинала Кубка Испании, в котором «Барса» громит «Атлетико» (3:0, второй тайм; первая игра — 0:4), защитник Жоау Канселу после розыгрыша углового вырезал диагональную подачу с правого полуфланг в район дальней штанги. Хавбек Марк Берналь сыграл на опережение левой ногой и пробил точно в дальний нижний угол.