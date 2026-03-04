Ямаль упал в штрафной «Атлетико» после захвата Баэны, а Рафинья — после Руджери. Экс-судья Фернандес считает, что Бенгоэчеа правильно не дал пенальти «Барсе» оба раза

На 80-й минуте Алекс Баэна придержал Ямаля за руку в своей штрафной. Ламин упал на газон и апеллировал к судье, но Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не увидел фола. На 89-й Рафинья выпрыгивал в попытке добраться до мяча, ему активно мешал Маттео Руджери. Бразилец упал на газон и тоже прочил арбитра назначить пенальти, но рефери этого не сделал. ВАР не стал вмешиваться в обоих эпизодах.