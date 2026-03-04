Ричмонд
Ямаль упал в штрафной «Атлетико» после захвата Баэны, а Рафинья — после Руджери. Экс-судья Фернандес считает, что Бенгоэчеа правильно не дал пенальти «Барсе» оба раза

Нападающие «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья Диас пытались заработать пенальти в конце ответного полуфинала Кубка Испании против «Атлетико» (3:0, первая игра — 0:4).

На 80-й минуте Алекс Баэна придержал Ямаля за руку в своей штрафной. Ламин упал на газон и апеллировал к судье, но Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не увидел фола. На 89-й Рафинья выпрыгивал в попытке добраться до мяча, ему активно мешал Маттео Руджери. Бразилец упал на газон и тоже прочил арбитра назначить пенальти, но рефери этого не сделал. ВАР не стал вмешиваться в обоих эпизодах.

Бывший судья Павел Фернандес считает, что Бенгоэчеа принял правильные решения.

«Ямаль борется с Баэной, который слегка мешает ему, используя руки, но не останавливает продвижение соперника, и игрок “Барселоны” падает. Это не пенальти.

Рафинья прыгает за верховым мячом, и Руджери вмешивается, но это далеко не пенальти. Это не пенальти", — написал Фернандес.

Изображения: кадры из трансляции Movistar.