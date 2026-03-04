Симеоне про 0:3 от «Барсы» и выход в финал: «Тяжелый матч. Мы довольны, хотя ождали, что моментов у нас будет больше. Соперник прессинговал, играл крайне интенсивно»

Когда играешь против таких команд, как «Барселона», понимаешь, что будешь испытывать трудности. Мы не могли атаковать — они прессинговали. В те немногие моменты, когда нам удавалось атаковать, мы доставляли им проблемы. Но моментов было немного, мы ожидали, что их будет больше.