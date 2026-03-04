Ричмонд
Симеоне про 0:3 от «Барсы» и выход в финал: «Тяжелый матч. Мы довольны, хотя ождали, что моментов у нас будет больше. Соперник прессинговал, играл крайне интенсивно»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги ответного матча ½ финала Кубка Испании против «Барселоны» (0:3, первая игра — 4:0).

"До этого мы уступили в двух полуфиналах, и сегодня у нас был невероятный соперник, который играет крайне интенсивно.

Мы имели моменты, чтобы нанести им урон. Соперник лучше владел мячом, чем мы, поэтому все три гола были забиты именно так.

Тяжелый матч, мы знали, что он будет долгим. Мы сделали то, что хотели, и довольны.

Когда играешь против таких команд, как «Барселона», понимаешь, что будешь испытывать трудности. Мы не могли атаковать — они прессинговали. В те немногие моменты, когда нам удавалось атаковать, мы доставляли им проблемы. Но моментов было немного, мы ожидали, что их будет больше.

Нашим болельщикам был нужен такой матч. Ребята прилагают невероятные усилия, чтобы достичь желаемого результата. Парням нужно хорошо восстановиться, много работать и с энтузиазмом готовиться к финалу", — сказал Симеоне.