Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Слот о про 1:2 с «Вулвс»: «Ливерпуль» дважды мог забить победный мяч, но пропустил после рикошета — там даже момента как такового не было. Мы с трудом конвертируем шансы в голы"

Арне Слот огорчен поражением от «Вулверхэмптона» (1:2) в 29-м туре АПЛ.

"Плохой результат. Игра в первом тайме была далека от хорошей, во втором мы действовали чуть активнее. Мы были все ближе к голу, но пропустили, когда соперник впервые зашел в нашу штрафную. Мы сразу ответили и дважды были близки к тому, чтобы забить победный гол, но в итоге пропустили после рикошета — там даже момента как такового не было.

Это вдвойне расстраивает, учитывая то, как нам приходится работать ради гола. Я перед матчем отмечал, что мы в основном забиваем только со стандартов. Мы создаем достаточно много моментов, однако с трудом конвертируем их в голы«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.