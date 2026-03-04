Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Деку о 3:0 с «Атлетико» после 0:4: «Барса» показала, что борется за все титулы. Мы не можем побеждать каждый раз, но с таким настроем можно мечтать о великих свершениях"

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о вылете клуба из Кубка Испании по итогам двух матчей с «Атлетико» (0:4, 3:0).

"Нам нужна была поддержка болельщиков, и мы ее получили. Команда провела потрясающий матч, у нас были шансы. Но отыграться со счета 0:4 было сложно, мы это знали. Поэтому я и жаловался на отмену гола Кубарси в первой игре.

Мы показали, что боремся за все титулы. Мы не можем побеждать каждый раз, но с таким настроем можем мечтать о великих свершениях.

Теперь нам нужно восстановиться и оценить ситуацию с травмами. Мы показали, что любой вышедший со скамейки игрок готов внести свой вклад. Похвально, что мы доминировали в игре", — сказал Деку.