Деку о 3:0 с «Атлетико» после 0:4: «Барса» показала, что борется за все титулы. Мы не можем побеждать каждый раз, но с таким настроем можно мечтать о великих свершениях"

"Нам нужна была поддержка болельщиков, и мы ее получили. Команда провела потрясающий матч, у нас были шансы. Но отыграться со счета 0:4 было сложно, мы это знали. Поэтому я и жаловался на отмену гола Кубарси в первой игре.