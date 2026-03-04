Деку о 3:0 с «Атлетико» после 0:4: «Барса» показала, что борется за все титулы. Мы не можем побеждать каждый раз, но с таким настроем можно мечтать о великих свершениях"

"Нам нужна была поддержка болельщиков, и мы ее получили. Команда провела потрясающий матч, у нас были шансы. Но отыграться со счета 0:4 было сложно, мы это знали. Поэтому я и жаловался на отмену гола Кубарси в первой игре.
Мы показали, что боремся за все титулы. Мы не можем побеждать каждый раз, но с таким настроем можем мечтать о великих свершениях.
Теперь нам нужно восстановиться и оценить ситуацию с травмами. Мы показали, что любой вышедший со скамейки игрок готов внести свой вклад. Похвально, что мы доминировали в игре", — сказал Деку.