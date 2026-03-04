Мамаев о судействе в РПЛ: «Ошибки были и остаются. Но во всех странах с новыми системами ВАР остаются непонятные трактовки. В ЛЧ тоже есть проблемы»

Судьи обращались к системе видеопомощи арбитрам (ВАР) во всех восьми играх 19‑го тура.
"Судейские ошибки были и остаются в нашем чемпионате. Хочется, чтобы их было меньше. Думаю, во всех странах с новыми системами ВАР остаются непонятные трактовки.
В Лиге чемпионов тоже есть проблемы: не все до конца понимают трактовки эпизодов. Даже судьи не могут объяснить.
Всегда хочется, чтобы судья был незаметен в игре", — сказал Мамаев.
Экс-арбитр Захаров: «Ошибки, ВАР — беда нашего футбола. Иностранцы запустили это, все худшее взяли из Европы. Казарцев опозорил мою фамилию и понятие “судья”.