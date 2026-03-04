Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Мамаев о судействе в РПЛ: «Ошибки были и остаются. Но во всех странах с новыми системами ВАР остаются непонятные трактовки. В ЛЧ тоже есть проблемы»

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев высказался о судействе в Мир РПЛ.

Судьи обращались к системе видеопомощи арбитрам (ВАР) во всех восьми играх 19‑го тура.

"Судейские ошибки были и остаются в нашем чемпионате. Хочется, чтобы их было меньше. Думаю, во всех странах с новыми системами ВАР остаются непонятные трактовки.

В Лиге чемпионов тоже есть проблемы: не все до конца понимают трактовки эпизодов. Даже судьи не могут объяснить.

Всегда хочется, чтобы судья был незаметен в игре", — сказал Мамаев.

Экс-арбитр Захаров: «Ошибки, ВАР — беда нашего футбола. Иностранцы запустили это, все худшее взяли из Европы. Казарцев опозорил мою фамилию и понятие “судья”.