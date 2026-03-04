Ричмонд
Сперцян о «Краснодаре»: «Это в принципе топ-клуб. Еще очень молодой, но уже добившийся многого. 11 воспитанников в основе — точно возможно, просто нужно немного времени»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян считает свою команду топ-клубом.

— «Краснодар» сегодня — топ-клуб?

— Да, сто процентов.

— Из-за выигранного титула?

— Да «Краснодар» в принципе топ-клуб. Еще очень молодой, но уже добившийся многого за довольно короткий отрезок времени. У «Краснодара» есть свой стиль, есть свой дом, есть любовь болельщиков. Это большой клуб!

— Веришь, что мечта Галицкого осуществится и в основе «Краснодара» будут играть 11 воспитанников академии?

— Конечно, почему нет? Рано или поздно это случится. Это уже было: когда многие легионеры уехали, у нас играли свои. И вроде было неплохо. Это точно возможно.

Просто нужно немного времени. Посмотрите, сколько воспитанников «Краснодара» играет в РПЛ, Первой, Второй лиге… Да и за границей достаточно, — сказал Сперцян.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
