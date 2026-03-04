Сперцян о «Краснодаре»: «Это в принципе топ-клуб. Еще очень молодой, но уже добившийся многого. 11 воспитанников в основе — точно возможно, просто нужно немного времени»

— «Краснодар» сегодня — топ-клуб?
— Да, сто процентов.
— Из-за выигранного титула?
— Да «Краснодар» в принципе топ-клуб. Еще очень молодой, но уже добившийся многого за довольно короткий отрезок времени. У «Краснодара» есть свой стиль, есть свой дом, есть любовь болельщиков. Это большой клуб!
— Веришь, что мечта Галицкого осуществится и в основе «Краснодара» будут играть 11 воспитанников академии?
— Конечно, почему нет? Рано или поздно это случится. Это уже было: когда многие легионеры уехали, у нас играли свои. И вроде было неплохо. Это точно возможно.
Просто нужно немного времени. Посмотрите, сколько воспитанников «Краснодара» играет в РПЛ, Первой, Второй лиге… Да и за границей достаточно, — сказал Сперцян.