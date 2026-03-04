Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.80
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.56
П2
2.58
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.73
П2
5.25
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.55
П2
2.55
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.60
П2
3.51
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.07
П2
7.10
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.55
П2
2.09
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Соболев об общении с болельщиками «Балтики» после своего гола: «Они кричали, как меня любят. Отдал им это тепло, чтобы еще больше меня любили»

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о своем общении с болельщиками «Балтики».

Клуб из Санкт-Петербурга в гостях обыграл калининградцев в рамках 2-го раунда ¼ финала Фонбет Кубка России в Пути регионов (1:0).

Соболев забил единственный гол в матче на 79-й минуте. Он стал для нападающего первым с сентября прошлого года.

— Андрей Талалаев перед игрой сказал: «Не знаю, стали ли мы сильнее, но злее — точно». Это чувствовалось на поле?

— Вторая очная игра подряд подразумевала, что «Балтика» будет еще сильнее настраиваться, будет злее — матч домашний, при своих болельщиков надо побеждать. Они действительно пытались это сделать. Надо отдать должное калининградцам, они молодцы.

— В концовке матча вы немного пообщались с болельщиками «Балтики».

— Они кричали, как меня любят, отдал им это тепло, чтобы они еще больше меня любили (улыбается).

— На последних минутах «Зенит» контролировал игру?

— Мне так не казалось (улыбается). А если серьезно, возможно, где-то немного успокоились, больше контролировали мяч. Но как уже сказал, в кубковых матчах последние минуты очень волнительные, — сказал Соболев.

«Саша теперь будет плохим мальчиком». Соболев бушует после первого гола за пять месяцев.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше