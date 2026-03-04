Соболев об общении с болельщиками «Балтики» после своего гола: «Они кричали, как меня любят. Отдал им это тепло, чтобы еще больше меня любили»

Клуб из Санкт-Петербурга в гостях обыграл калининградцев в рамках 2-го раунда ¼ финала Фонбет Кубка России в Пути регионов (1:0).
Соболев забил единственный гол в матче на 79-й минуте. Он стал для нападающего первым с сентября прошлого года.
— Андрей Талалаев перед игрой сказал: «Не знаю, стали ли мы сильнее, но злее — точно». Это чувствовалось на поле?
— Вторая очная игра подряд подразумевала, что «Балтика» будет еще сильнее настраиваться, будет злее — матч домашний, при своих болельщиков надо побеждать. Они действительно пытались это сделать. Надо отдать должное калининградцам, они молодцы.
— В концовке матча вы немного пообщались с болельщиками «Балтики».
— Они кричали, как меня любят, отдал им это тепло, чтобы они еще больше меня любили (улыбается).
— На последних минутах «Зенит» контролировал игру?
— Мне так не казалось (улыбается). А если серьезно, возможно, где-то немного успокоились, больше контролировали мяч. Но как уже сказал, в кубковых матчах последние минуты очень волнительные, — сказал Соболев.
«Саша теперь будет плохим мальчиком». Соболев бушует после первого гола за пять месяцев.