Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.55
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.35
П2
4.40
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.56
П2
2.58
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.72
П2
5.30
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.50
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.02
П2
1.67
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.60
П2
3.51
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.01
П2
7.10
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.10
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.80
П2
2.52
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Видаль о Месси: «Он выше всех остальных, невероятный игрок. Рибери удивил меня силой, но Лео — это безумие»

Полузащитник «Коло-Коло» Артуро Видаль назвал форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом.

Источник: Спортс"

Чилиец играл вместе с аргентинцем в «Барселоне» с 2018 по 2020 год.

"Он невероятный игрок. Он выше всех остальных.

[Франк] Рибери тоже удивил меня своей силой, но Месси — это безумие", — заявил Видаль.