Видаль о Месси: «Он выше всех остальных, невероятный игрок. Рибери удивил меня силой, но Лео — это безумие»

Полузащитник «Коло-Коло» Артуро Видаль назвал форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом.
Чилиец играл вместе с аргентинцем в «Барселоне» с 2018 по 2020 год.
"Он невероятный игрок. Он выше всех остальных.
[Франк] Рибери тоже удивил меня своей силой, но Месси — это безумие", — заявил Видаль.