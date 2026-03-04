Месси — лучший в мире по числу результативных действий в чемпионатах за последний год. Лионель лидирует и по индексу с учетом коэффициента уровня лиги, Мбаппе и Кейн — в топ-5

Учитывались только голы и ассисты в матчах национальных чемпионатов за последние 365 дней. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси стал лидером по сумме голов и ассистов — 59 (37 голов и 22 ассиста). Отрыв аргентинца от ближайшего преследователя, Харри Кейна из «Баварии» (42 очка, 35+7), — 17 результативных действий.
Месси лидирует и по индексу, учитывающему коэффициент уровня лиги (например, АПЛ присвоен коэффициент 1,0, Ла Лиге — 0,968 и так далее. С методологией можно ознакомиться по ссылке). По этому индексу Лионель набрал 66,3 балла — больше всех.
Самый молодой игрок в топ-100 рейтинга — 18-летний Ламин Ямаль из «Барселоны» (29 результативных действий, 18+11 за последний год в Ла Лиге). Самый возрастной — 41-летний Криштиану Роналду из «Аль-Насра» (31, 29+2).
Топ-5 игроков по числу результативных действий в национальных лигах за последние 365 дней:
1. Лионель Месси («Интер Майами») — 59 (37+22)2. Харри Кейн («Бавария») — 42 (35+7)3. Андерс Дрейер («Сан-Диего») — 41 (22+19)4. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 41 (37+4)5. Джердан Шакири («Базель») — 38 (19+19).
Топ-5 игроков по индексу с учетом коэффициента уровня лиги:
1. Лионель Месси («Интер Майами») — 66,3 (59 результативных действий)2. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 65,4 (41)3. Харри Кейн («Бавария») — 64,5 (42)4. Майкл Олисе («Бавария») — 54,9 (36; 14+22)5. Эвангелос Павлидис («Бенфика») — 49,3 (37; 32+5).