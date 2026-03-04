Агент Кисляка о сравнениях с Батраковым: «РПЛ должна раскручивать это как противостояние Роналду и Месси. Было бы топ, если бы в российском футболе было такое соперничество»

— Мне рассказывали, что, когда Мовсесьян был спортивным директором, а Владимир Федотов тренировал ЦСКА, особо денег на трансферы не было. Была очень короткая обойма. И Андрей говорит Владимиру Валентиновичу, что в дубле есть пять очень хороших пацанов, их надо брать на сборы. А Федотов же очень консервативный тренер, сразу рассуждает о том, что если эти молодые начнут выпадать, у него порушится весь тренировочный процесс. Но Мовсесьян молодец, убедил. И Федотов молодец, что пошел навстречу. В итоге пять пацанов поехали: Глебов, Кисляк, Лукин, Рядно и Арбузов. Появилась возможность зацепиться.