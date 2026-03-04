Агент Кисляка о сравнениях с Батраковым: «РПЛ должна раскручивать это как противостояние Роналду и Месси. Было бы топ, если бы в российском футболе было такое соперничество»

— Мне рассказывали, что, когда Мовсесьян был спортивным директором, а Владимир Федотов тренировал ЦСКА, особо денег на трансферы не было. Была очень короткая обойма. И Андрей говорит Владимиру Валентиновичу, что в дубле есть пять очень хороших пацанов, их надо брать на сборы. А Федотов же очень консервативный тренер, сразу рассуждает о том, что если эти молодые начнут выпадать, у него порушится весь тренировочный процесс. Но Мовсесьян молодец, убедил. И Федотов молодец, что пошел навстречу. В итоге пять пацанов поехали: Глебов, Кисляк, Лукин, Рядно и Арбузов. Появилась возможность зацепиться.
И я очень благодарен Николичу за то, что он не соврал. Когда я подошел к нему и сказал, у меня есть предложение по Матвею: «Может, давай его в аренду?» Николич сказал: «Я тебя прошу, не трогай его, он будет у меня играть». Подпускал потихоньку, а потом пошло‑пошло, и на сегодня это лучший футболист в России.
— Лучше Батракова все‑таки?
— Для меня Матвей лучший.
— Насколько корректно Кисляка и Батракова сравнивать? Все‑таки по функционалу это разные футболисты.
— Мне кажется, вокруг этого наша лига, наш футбол и должен раскручиваться. Как противостояние Роналду и Месси. Есть фанаты Месси, а есть фанаты Роналду. На мой взгляд, было бы вообще топ, если бы в российском футболе как раз было такое соперничество. Думаю, на популяризации бренда Лехи и Моти это сказалось бы вообще здорово, — сказал Маньяков.