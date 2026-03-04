Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.35
П2
4.40
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.52
П2
2.70
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.75
П2
5.38
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.60
П2
2.49
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.99
П2
1.70
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.66
П2
3.50
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.86
П2
6.70
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.55
П2
2.08
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.80
П2
2.51

Агент Кисляка о сравнениях с Батраковым: «РПЛ должна раскручивать это как противостояние Роналду и Месси. Было бы топ, если бы в российском футболе было такое соперничество»

Александр Маньяков, представитель полузащитника ЦСКА Кисляка, считает, что соперничество Матвея и хавбека «Локомотива» Алексея Батракова должно стать центральным в российском футболе по аналогии с противостоянием Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Источник: Спортс"

— Мне рассказывали, что, когда Мовсесьян был спортивным директором, а Владимир Федотов тренировал ЦСКА, особо денег на трансферы не было. Была очень короткая обойма. И Андрей говорит Владимиру Валентиновичу, что в дубле есть пять очень хороших пацанов, их надо брать на сборы. А Федотов же очень консервативный тренер, сразу рассуждает о том, что если эти молодые начнут выпадать, у него порушится весь тренировочный процесс. Но Мовсесьян молодец, убедил. И Федотов молодец, что пошел навстречу. В итоге пять пацанов поехали: Глебов, Кисляк, Лукин, Рядно и Арбузов. Появилась возможность зацепиться.

И я очень благодарен Николичу за то, что он не соврал. Когда я подошел к нему и сказал, у меня есть предложение по Матвею: «Может, давай его в аренду?» Николич сказал: «Я тебя прошу, не трогай его, он будет у меня играть». Подпускал потихоньку, а потом пошло‑пошло, и на сегодня это лучший футболист в России.

— Лучше Батракова все‑таки?

— Для меня Матвей лучший.

— Насколько корректно Кисляка и Батракова сравнивать? Все‑таки по функционалу это разные футболисты.

— Мне кажется, вокруг этого наша лига, наш футбол и должен раскручиваться. Как противостояние Роналду и Месси. Есть фанаты Месси, а есть фанаты Роналду. На мой взгляд, было бы вообще топ, если бы в российском футболе как раз было такое соперничество. Думаю, на популяризации бренда Лехи и Моти это сказалось бы вообще здорово, — сказал Маньяков.