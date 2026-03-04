Эдуард Сперцян: «Выберу Месси, но это не значит, что мне не нравится Роналду. Иньеста — мой любимый игрок, не дать ему “Золотой мяч” в 2010-м — величайшее ограбление в футболе!&raq

— Кому из них ты отдал бы предпочтение?
— Наверное, все-таки Месси. Но это не говорит о том, что мне не нравится Роналду. Слежу за их карьерами даже после ухода из топ-лиг. Все равно включу какой-нибудь обзор. Они даже в таком возрасте крутые вещи творят!
А предпочтение я отдам вообще Иньесте. Для меня это самый любимый игрок. То, что ему в 2010 году не дали «Золотой мяч», — это величайшее ограбление в истории футбола! — сказал Сперцян.
Сперцян о Месси и Роналду: «Будет шок и слезы, когда они объявят о завершении карьеры. Это игроки топ-уровня, две звезды, которые делали шоу, делали разницу».
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.Читать дальше