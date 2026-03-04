Ричмонд
Пьянич об Аллегри: «Он все предвидел заранее, подстрекал меня исполнять штрафные, говоря, что я не умею их бить. Роналду в “Юве” стал жертвой проклятия стенки и через пару месяцев уступил их м

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич назвал Массимилиано Аллегри одним из двух лучших тренеров в своей карьере.

— Ваши лучшие тренеры?

— Луис Энрике за его идеи, Аллегри — за руководство.

— Как вы запомнили Аллегри в «Ювентусе»?

— Он все предвидел заранее. Перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Барсы» он отвел меня в сторонку: «Попробуй подать с углового на Кьелло (Джорджо Кьеллини — Спортс» «), завтра мы забьем так же». Сказано — сделано. Он также подстрекал меня бить штрафные удары, говоря, что я не умею этого делать.

— Но вы были специалистом [по штрафным]…

— Макс вдохновил меня. Даже Криштиану Роналду через некоторое время уступил мне право на штрафные. Криш исполнял их в «Реале», а в «Ювентусе» стал жертвой проклятия стенки. Так что через пару месяцев он сказал мне: «Мир, твоя очередь». Что за команда! Малозначимые матчи напоминали полуфиналы Лиги чемпионов.

— Лучший игрок, исполняющий штрафные?

— Я играл в «Лионе» вместе с Жуниньо Пернамбукано, настоящим феноменом. И мне выпала честь играть с Тотти, Роналду и Месси. Лео поразил меня в «Барселоне»: мы отрабатывали штрафные, а он никогда этого не делал. Он бил только во время матчей. И забивал. Криштиану был машиной во всем. Однажды Аллегри оставил нас в запасе, чтобы дать нам отдых. Мы вернулись домой с выездного матча в 2 часа ночи, а он все еще тренировался в Континассе, — сказал Пьянич.