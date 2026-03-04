Пьянич об Аллегри: «Он все предвидел заранее, подстрекал меня исполнять штрафные, говоря, что я не умею их бить. Роналду в “Юве” стал жертвой проклятия стенки и через пару месяцев уступил их м

— Я играл в «Лионе» вместе с Жуниньо Пернамбукано, настоящим феноменом. И мне выпала честь играть с Тотти, Роналду и Месси. Лео поразил меня в «Барселоне»: мы отрабатывали штрафные, а он никогда этого не делал. Он бил только во время матчей. И забивал. Криштиану был машиной во всем. Однажды Аллегри оставил нас в запасе, чтобы дать нам отдых. Мы вернулись домой с выездного матча в 2 часа ночи, а он все еще тренировался в Континассе, — сказал Пьянич.