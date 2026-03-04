Адиев о 2:0 с «Оренбургом» в Кубке: «Если по-пацански, “Крыльям” надо было отмазаться перед фанатами — то, что было в Москве, ни в какие ворота не ложится. Надеюсь, побе

Самарцы победили со счетом 2:0 в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее «Крылья Советов» проиграли «Динамо» со счетом 0:4 в 19-м туре Мир РПЛ.
"Если по‑пацански сказать, то нам надо было в первую очередь перед болельщиками отмазаться. То, что мы сделали в Москве, не ложится ни в какие ворота. Я рад, что мы это сделали.
Понятно, что натужная победа, учитывая, что после такой игры было тяжело работать с ребятами в психологическом плане. Молодцы, преодолели, одержали такую тяжелую победу. Я надеюсь, что эта победа нас в большей степени окрылит перед предстоящими сложными играми", — сказал Адиев.