Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Овьедо
0
П1
1.25
X
5.10
П2
15.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
6.20
X
3.20
П2
4.06
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
П1
2.70
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
П1
5.20
X
3.94
П2
1.70
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
П1
2.28
X
3.59
П2
3.20
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
П1
1.42
X
5.11
П2
7.50
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
П1
3.70
X
3.60
П2
2.05
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
П1
2.70
X
3.80
П2
2.55
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
Адиев о 2:0 с «Оренбургом» в Кубке: «Если по-пацански, “Крыльям” надо было отмазаться перед фанатами — то, что было в Москве, ни в какие ворота не ложится. Надеюсь, побе

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявил, что победа над «Оренбургом» была важна, чтобы загладить вину перед болельщиками за разгромное поражение от «Динамо».

Самарцы победили со счетом 2:0 в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее «Крылья Советов» проиграли «Динамо» со счетом 0:4 в 19-м туре Мир РПЛ.

"Если по‑пацански сказать, то нам надо было в первую очередь перед болельщиками отмазаться. То, что мы сделали в Москве, не ложится ни в какие ворота. Я рад, что мы это сделали.

Понятно, что натужная победа, учитывая, что после такой игры было тяжело работать с ребятами в психологическом плане. Молодцы, преодолели, одержали такую тяжелую победу. Я надеюсь, что эта победа нас в большей степени окрылит перед предстоящими сложными играми", — сказал Адиев.