Джузеппе Росси о симуляции Бастони: «Для победы все средства хороши. Его команда осталась в большинстве и выиграла — можно ли его винить? Нельзя»

"Слушайте, на поле для победы все средства хороши. Если Бастони посчитал, что это нужно было сделать, но для него сделать это было необходимо.
Сработало. Они сумели добиться численного преимущества и в конечном счете одержать победу. Можно ли его винить? Нет. Нравится ли мне это? Нет, я ненавижу подобное. Но можно ли его винить? Нет, нельзя.
К сожалению, это часть игры. Я виню ВАР и эти чертовы правила, связанные с ВАР", — сказал экс-форвард сборной Италии в The Italian Football Podcast.
Бастони затравили в соцсетях за симуляцию. Но дисквалификации не будет.