Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
2
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
17.00
П2
67.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
2.96
X
2.30
П2
4.43
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.94
П2
1.70
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.59
П2
3.20
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.16
П2
7.50
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.80
П2
2.55
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Джузеппе Росси о симуляции Бастони: «Для победы все средства хороши. Его команда осталась в большинстве и выиграла — можно ли его винить? Нельзя»

Джузеппе Росси поддержал решение Алессандро Бастони добиться удаления Пьера Калулу с помощью симуляции в матче «Интер» — «Ювентус» (3:2).

Источник: Спортс"

"Слушайте, на поле для победы все средства хороши. Если Бастони посчитал, что это нужно было сделать, но для него сделать это было необходимо.

Сработало. Они сумели добиться численного преимущества и в конечном счете одержать победу. Можно ли его винить? Нет. Нравится ли мне это? Нет, я ненавижу подобное. Но можно ли его винить? Нет, нельзя.

К сожалению, это часть игры. Я виню ВАР и эти чертовы правила, связанные с ВАР", — сказал экс-форвард сборной Италии в The Italian Football Podcast.

Бастони затравили в соцсетях за симуляцию. Но дисквалификации не будет.