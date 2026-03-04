Ричмонд
Николаев об 11-метровом в ворота «Краснодара»: «Кому‑то момент может показаться легковесным, но такие пенальти назначаются. ВАР‑вмешательства продолжаются — хочется, чтобы арбитры видели сами»

Алексей Николаев поддержал решение Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче «быков» с ЦСКА в FONBET Кубке России.

Источник: Спортс"

— Это классический эпизод, когда два игрока стремятся играть в мяч. Один играет в мяч, а другой по неосторожности попадает в ногу соперника. Кому‑то этот момент может показаться легковесным, но такие пенальти назначаются.

Главному арбитру самому увидеть было непросто. Но в ВАР‑центре опять проявили себя — и наши ВАР‑вмешательства продолжаются.

— Насколько это грубая ошибка Сухого?

— Всегда хочется, чтобы арбитры видели сами. Чтобы мы просто не теряли время на просмотры таких эпизодов, — сказал экс-рефери.