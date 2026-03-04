Игрок «Эстегляля» Назон об ударах по Ирану: «Не собираюсь говорить, что был под обстрелом — не нужно нагнетать, мы не были в Газе. Единственная проблема в том, что вы не з

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.
— Как ваша семья пережила все это?
Это было самое трудное. Моя жена была на грани срыва, она не спала по ночам. Ей приходилось заботиться о детях и делать все, что только можно вообразить, с этими картинами и невозможностью связаться со мной. Потому что никогда не знаешь, где могут упасть бомбы.
Я помню недавнюю статью о юноше, который сбил насмерть отца четверых детей во Франции. У меня тоже четверо детей. Возможно, она тоже прочитала это… В такие моменты думаешь обо всем: о своей жизни, о своих детях, о жене, ты говоришь себе, что втянут в конфликт, к которому не имеешь никакого отношения. И оставлять детей — это прискорбно.
— Ты когда-нибудь задумывался: «Переживу ли я это?».
— Нет, никогда. Мои друзья говорят, что я как пират, я всегда нахожу выход из ситуации. В моей жизни было слишком много странностей. Было жарко, но я могу взглянуть на это в перспективе. Есть люди, у которых нет крыши над головой, поэтому они спят в машине или не спят часами… Я не собираюсь говорить, что был под обстрелом, не нужно нагнетать. Мы не были в Газе. Я видел ракету ночью, но они падают внезапно. Единственная проблема в том, что вы не знаете, где она приземлится. Но если вы ее видите, вы все равно понимаете, что это нехороший знак, — сказал Назон.
