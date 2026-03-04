Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
1
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.00
П2
2.65
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.80
П2
1.35
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.90
П2
3.40
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.60
П2
23.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.75
П2
2.56
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Игрок «Эстегляля» Назон об ударах по Ирану: «Не собираюсь говорить, что был под обстрелом — не нужно нагнетать, мы не были в Газе. Единственная проблема в том, что вы не з

Футболист сборной Гаити и «Эстегляля» Дюкан Назон рассказал, как выбирался из Ирана после начала боевых действий со стороны США и Израиля.

Источник: Спортс"

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

— Как ваша семья пережила все это?

Это было самое трудное. Моя жена была на грани срыва, она не спала по ночам. Ей приходилось заботиться о детях и делать все, что только можно вообразить, с этими картинами и невозможностью связаться со мной. Потому что никогда не знаешь, где могут упасть бомбы.

Я помню недавнюю статью о юноше, который сбил насмерть отца четверых детей во Франции. У меня тоже четверо детей. Возможно, она тоже прочитала это… В такие моменты думаешь обо всем: о своей жизни, о своих детях, о жене, ты говоришь себе, что втянут в конфликт, к которому не имеешь никакого отношения. И оставлять детей — это прискорбно.

— Ты когда-нибудь задумывался: «Переживу ли я это?».

— Нет, никогда. Мои друзья говорят, что я как пират, я всегда нахожу выход из ситуации. В моей жизни было слишком много странностей. Было жарко, но я могу взглянуть на это в перспективе. Есть люди, у которых нет крыши над головой, поэтому они спят в машине или не спят часами… Я не собираюсь говорить, что был под обстрелом, не нужно нагнетать. Мы не были в Газе. Я видел ракету ночью, но они падают внезапно. Единственная проблема в том, что вы не знаете, где она приземлится. Но если вы ее видите, вы все равно понимаете, что это нехороший знак, — сказал Назон.

Игрок «Эстегляля» Назон покинул Иран: «Самолет вдруг остановился: “Всем выйти, начались бомбардировки”, мы вернулись в Тегеран на автобусе. Все решили ехать в сторону Турции, а я — в Азербайджан».