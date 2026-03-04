Александр Мостовой: «Кордоба — идеальный нападающий, лучший в РПЛ за последние 10 лет. Это козырь “Краснодара” в борьбе за титул, ни у кого нет игрока столь высокого класса»

— Кордоба — козырь «Краснодара» в борьбе за чемпионство. Ни один другой клуб не имеет в составе игрока столь высокого класса.
— Дуран из «Зенита»?
— Его пока в деле никто не видел. Два матча он сыграл, пока ничего не показал. То, что играл в АПЛ, — все это какие-то былые заслуги.
А Кордоба — лучший форвард РПЛ за последние 10 лет. Любой тренер мечтает иметь в составе такого игрока. Он и забьет, и отдаст, и за мяч наверху зацепится — идеальный нападающий, — сказал бывший полузащитник сборной России.