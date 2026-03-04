Гонсалес держал Козлова перед подачей углового и получил вторую желтую на 72-й минуте матча с ЦСКА. Защитник «Краснодара» вышел на 61-й

Армейцы принимают «быков» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1, второй тайм).
Защитник гостей Джованни Гонсалес, вышедший на замену на 61-й минуте, получил две желтые карточки: на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового — футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул.
Несколько игроков «Краснодара» спорили с арбитром из-за удаления партнера. За это Жубал и Дуглас Аугусто получили желтые карточки.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».