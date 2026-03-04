Мусаев об удалении Гонсалеса: «Его не было. Такое судейство непозволительно. Давайте играть честно»

"Не получилась игра, плохо выглядели на единоборствах, не все получилось по прессингу.
С ЦСКА даже если один человек выпадает — это сказывается. Сказалось и удаление [Джованни Гонсалеса], которого не было. Такое судейство непозволительно. Давайте играть честно.
Когда остались вдесятером, создали несколько неплохих моментов, но надо играть все 90 минут«, — сказал главный тренер “Краснодара”.
Гонсалес держал Козлова перед подачей углового и получил вторую желтую на 72-й минуте матча с ЦСКА. Защитник «Краснодара» вышел на 61-й.