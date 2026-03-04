Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.90
П2
2.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Челси
3
Все коэффициенты
П1
34.00
X
10.00
П2
1.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.00
П2
1.30
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
4.00
П2
3.65
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
1.87
X
8.00
П2
41.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
2.20
П2
2.55
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Мусаев об удалении Гонсалеса: «Его не было. Такое судейство непозволительно. Давайте играть честно»

Мурад Мусаев раскритиковал работу судей во главе с Алексеем Сухим на матче ЦСКА — «Краснодар» (3:1) в FONBET Кубке России.

Источник: Спортс"

"Не получилась игра, плохо выглядели на единоборствах, не все получилось по прессингу.

С ЦСКА даже если один человек выпадает — это сказывается. Сказалось и удаление [Джованни Гонсалеса], которого не было. Такое судейство непозволительно. Давайте играть честно.

Когда остались вдесятером, создали несколько неплохих моментов, но надо играть все 90 минут«, — сказал главный тренер “Краснодара”.

Гонсалес держал Козлова перед подачей углового и получил вторую желтую на 72-й минуте матча с ЦСКА. Защитник «Краснодара» вышел на 61-й.