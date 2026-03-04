Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.75
П2
2.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Челси
3
Все коэффициенты
П1
41.00
X
13.00
П2
1.07
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
4.90
П2
1.25
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.00
П2
1.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.64
П2
43.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
6.75
X
1.97
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

«Милан» и Леау обсуждают продление контракта до 2030 года. Вингеру, вероятно, повысят зарплату в случае подписания

«Милан» хочет продлить контракт с Рафаэлом Леау.

Источник: Sports

Действующее соглашение португальского вингера с «россонери» рассчитано до 2028 года. Клуб намерен продлить его до 2030-го, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Милан» уже связался с членами семьи, агентами и юристами игрока. Ожидается, что в ближайшее время состоятся новые контакты.

Сейчас Леау зарабатывает около 5,5 млн евро за сезон. В случае подписания нового соглашения футболисту, скорее всего, повысят зарплату.

В текущем сезоне Серии А Рафаэл провел 20 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистика — здесь.