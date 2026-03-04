«Милан» и Леау обсуждают продление контракта до 2030 года. Вингеру, вероятно, повысят зарплату в случае подписания

Действующее соглашение португальского вингера с «россонери» рассчитано до 2028 года. Клуб намерен продлить его до 2030-го, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Милан» уже связался с членами семьи, агентами и юристами игрока. Ожидается, что в ближайшее время состоятся новые контакты.
Сейчас Леау зарабатывает около 5,5 млн евро за сезон. В случае подписания нового соглашения футболисту, скорее всего, повысят зарплату.
В текущем сезоне Серии А Рафаэл провел 20 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистика — здесь.