Мусаев об удалении Гонсалеса в матче с ЦСКА: «Понимали, что будет другое судейство с нового года, но давайте играть честно. Странная карточка, поэтому и вызвала такую реакцию»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о реакции футболистов на удаление Джованни Гонсалеса в матче с ЦСКА.

Источник: Спортс"

«Краснодар» уступил со счетом 1:3 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Защитник гостей Джованни Гонсалес, вышедший на замену на 61-й минуте, получил две желтые карточки: на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового — футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул. Несколько игроков «Краснодара» спорили с арбитром — предупреждения получили Жубал и Дуглас Аугусто.

— Давать сейчас такую желтую… Это непозволительно. Понимали, что будет другое судейство с нового года, но давайте играть честно. Еще надо остыть, успокоиться и ждать матч с ЦСКА в Краснодаре.

— Что глобально делать с судейством?

— Это не ко мне вопрос. Все что сказал по судейству — я сказал.

— Игроки вашей команды постоянно агрессивно реагируют на судейские решения…

— Когда так судят — это нормальная реакция. В плане разговоров в конце матча… Карточка Гонсалеса — это странно, потому она и вызвала такую реакцию. В остальном не видел, чтобы были какие‑то разговоры и проблемы с поведением наших игроков.

— Козлов «нарисовал» вторую желтую. Он всегда такой был или это обида какая‑то у него?

— Нарисовал арбитр, а не Козлов. Это не Козлова проблема, — сказал Мусаев.