Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
2.40
П2
2.14
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Матеус Алвес: «Краснодар» пытался спровоцировать нас — не поддались. Знаем, что Кордоба любит общаться с соперником, судьями, болельщиками, это не скрасило его"

Матеус Алвес отметил несдержанность футболистов «Краснодара».

Источник: Спортс"

«Мойзес перед игрой сказал, что возможны такие провокации от “Краснодара”. Возможны карточки, мы старались сохранять холодную голову.

Считаю, что «Краснодар» пытался спровоцировать нас. Мы не поддались. Нам удалось сделать так, чтобы «Краснодар» получил желтую карточку. Этот задел должен помочь нам в ответной игре.

Разговоры Кордобы с фанатами ЦСКА не сюрприз для нас. Мы знаем личность Кордобы, какой он игрок. Он часто любит общаться с соперником, судьями, болельщиками. В этой игре это не скрасило его. Для нас это не было сюрпризом", — сказал полузащитник ЦСКА.