Матеус Алвес: «Краснодар» пытался спровоцировать нас — не поддались. Знаем, что Кордоба любит общаться с соперником, судьями, болельщиками, это не скрасило его"

«Мойзес перед игрой сказал, что возможны такие провокации от “Краснодара”. Возможны карточки, мы старались сохранять холодную голову.
Считаю, что «Краснодар» пытался спровоцировать нас. Мы не поддались. Нам удалось сделать так, чтобы «Краснодар» получил желтую карточку. Этот задел должен помочь нам в ответной игре.
Разговоры Кордобы с фанатами ЦСКА не сюрприз для нас. Мы знаем личность Кордобы, какой он игрок. Он часто любит общаться с соперником, судьями, болельщиками. В этой игре это не скрасило его. Для нас это не было сюрпризом", — сказал полузащитник ЦСКА.