Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
2.60
П2
2.20
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Сенников о концерте Леди Гаги: «Она трудяга, машина просто. У нее каждая песня, как будто она делает клип. Понял, почему она получила 16 “Грэмми”

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от концерта Леди Гаги в США.

— Был еще на концерте Леди Гаги. Я понял, почему она получила 16 «Грэмми».

— Почему?

— Она трудяга, конечно, она машина просто. У нее каждая песня, как будто она делает клип. Это очень мощно, красиво. Может быть, там тематика необычная: где-то скелеты, черепа, что-то такое.

С другой стороны, это потрясающее шоу. Видно, что человек работал. Одно дело, Backstreet Boys просто стояли на месте, за них все сфера сделала графически. А Леди Гага с танцорами и танцевала, и ходила, и пела, и переодевалась. В общем, адская работа.

— Не каждый спортсмен такое выдержит?

— Ну, да. В 39 лет… Не могу сказать, что она вторая Мадонна. Но Мадонна тоже делала физически тяжелые шоу. Леди Гага 2,5 часа мощно отработала, — сказал Сенников.