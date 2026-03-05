Ричмонд
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
2.40
П2
2.14
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Сперцян после 1:3 от ЦСКА: «Есть чувство усталости от судейства, мы хотим, чтобы об этом знали. Удаление Гонсалеса — это ужас, такого не должно быть»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о судействе в первом матче против ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3).

Источник: Спортс"

"Удаление Гонсалеса — это ужас. Такого не должно быть. Не понимаю, как это происходит.

Есть чувство усталости от судейства. Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли", — сказал Сперцян.

Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.

Фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма, заявил Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали».

