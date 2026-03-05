Сперцян после 1:3 от ЦСКА: «Есть чувство усталости от судейства, мы хотим, чтобы об этом знали. Удаление Гонсалеса — это ужас, такого не должно быть»

"Удаление Гонсалеса — это ужас. Такого не должно быть. Не понимаю, как это происходит.
Есть чувство усталости от судейства. Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли", — сказал Сперцян.
Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.
Фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на почве расизма, заявил Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали».
