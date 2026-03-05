Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
6.60
X
2.40
П2
2.20
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Защитник «Краснодара» Пальцев: «С трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращал внимания. Ненормально, что в России такое происходит»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев подтвердил, что слышал расистские высказывания от фанатов ЦСКА в адрес нападающего Джона Кордобы.

Источник: Спортс"

«Быки» уступили армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве.

"Не люблю говорить про судейство. Но с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие.

Ненормально, что в России такое происходит. Наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что КДК должен наказать болельщиков ЦСКА и судью", — сказал Пальцев.

