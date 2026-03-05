Защитник «Краснодара» Пальцев: «С трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращал внимания. Ненормально, что в России такое происходит»

«Быки» уступили армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве.
"Не люблю говорить про судейство. Но с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие.
Ненормально, что в России такое происходит. Наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что КДК должен наказать болельщиков ЦСКА и судью", — сказал Пальцев.
