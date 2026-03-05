Жоао Педро сделал хет-трик в матче с «Астон Виллой». Форвард «Челси» — 4-й бомбардир АПЛ, у него 14 голов

Бразильский футболист дважды отличился в первом тайме матча 29-го тура АПЛ и забил один мяч во второй половине игры.
Жоао Педро занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира, на его счету 14 голов и 5 результативных передач в 29 матчах. Его опережают Эрлинг Холанд (22 мяча), Игор Тиаго (18) и Антуан Семеньо (15).
Подробную статистику игрока «синих» можно найти здесь.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше