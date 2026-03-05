Ричмонд
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
«Арсенал» не проигрывает 10 матчей подряд — 8 побед, 2 ничьих. Сегодня — 1:0 с «Брайтоном»

«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» со счетом 1:0 в 29-м туре АПЛ. В 10 последних матчах во всех турнирах «канониры» одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью.

7 марта лондонцы встретятся с «Мэнсфилдом» в Кубке Англии.