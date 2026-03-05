«Арсенал» не проигрывает 10 матчей подряд — 8 побед, 2 ничьих. Сегодня — 1:0 с «Брайтоном»

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» со счетом 1:0 в 29-м туре АПЛ. В 10 последних матчах во всех турнирах «канониры» одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью.
7 марта лондонцы встретятся с «Мэнсфилдом» в Кубке Англии.
«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» со счетом 1:0 в 29-м туре АПЛ. В 10 последних матчах во всех турнирах «канониры» одержали 8 побед и 2 раза сыграли вничью.
7 марта лондонцы встретятся с «Мэнсфилдом» в Кубке Англии.