Хавбек «Краснодара» Черников: «Ненормально, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы. Нужно применять меры, какие — не мне решать»

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «быки» уступили армейцам со счетом 1:3.
После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на расовой почве: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали».
«Тот факт, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы, — это ненормально для нас. Для любого футболиста, в том числе и Джона, тяжело такое слышать. Это неприемлемо. Нужно применять меры, но не мне решать, какие», — сказал Черников.
