Хавбек «Краснодара» Черников: «Ненормально, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы. Нужно применять меры, какие — не мне решать»

«Тот факт, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы, — это ненормально для нас. Для любого футболиста, в том числе и Джона, тяжело такое слышать. Это неприемлемо. Нужно применять меры, но не мне решать, какие», — сказал Черников.