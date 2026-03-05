Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Манчестер Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
2.60
П2
2.05
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Хавбек «Краснодара» Черников: «Ненормально, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы. Нужно применять меры, какие — не мне решать»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников обвинил судей в игнорировании проявлений расизма в адрес Джона Кордобы со стороны фанатов ЦСКА.

Источник: Спортс"

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «быки» уступили армейцам со счетом 1:3.

После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты ЦСКА оскорбляли Кордобу на расовой почве: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели их поведение. Много журналистов было, они все слышали».

«Тот факт, что судья не обращает внимание на расизм в отношении Кордобы, — это ненормально для нас. Для любого футболиста, в том числе и Джона, тяжело такое слышать. Это неприемлемо. Нужно применять меры, но не мне решать, какие», — сказал Черников.

