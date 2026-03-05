Роберт Грин: «Никто в “Арсенале” не может сказать, что провел хороший матч, но им все равно, они победили. Они выгрызают результаты, а другие оступаются, как “Ман Сити”

«Арсенал» может сколько угодно играть плохо и побеждать. Это остальные команды оступаются. «Манчестер Сити» оступается.
Посмотрите на то, как «Арсенал» добывает победы. Он просто выгрызает результат, и сегодня он сделал ровно это.
«Канонирам» повезло. Нет ни одного футболиста, который мог бы посмотреть в зеркало и сказать, что провел хороший матч. Кроме разве что Инкапиэ и, возможно, еще одного или двух игроков, работавших в защите.
Им все равно, они победили", — сказал бывший вратарь сборной Англии.