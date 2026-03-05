Хюрцелер о матче с «Арсеналом»: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?»

"Только одна команда сегодня пыталась играть в футбол.
Если они выиграют чемпионат, никто не будет спрашивать, как именно они это сделали. В конечном счете дело в правилах: если судья будет все позволять, будут придуманы собственные правила. Я никогда не стану тренером, который будет пытаться выиграть любой ценой", — сказал Хюрцелер на пресс-конференции.
В разговоре с TNT он отметил: «АПЛ нужно ввести новое правило. Давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь валялся на газоне три раза за матч?».