Хюрцелер о матче с «Арсеналом»: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?»

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер раскритиковал «Арсенал» после поражения от него со счетом 0:1.

Источник: Спортс"

"Только одна команда сегодня пыталась играть в футбол.

Если они выиграют чемпионат, никто не будет спрашивать, как именно они это сделали. В конечном счете дело в правилах: если судья будет все позволять, будут придуманы собственные правила. Я никогда не стану тренером, который будет пытаться выиграть любой ценой", — сказал Хюрцелер на пресс-конференции.

В разговоре с TNT он отметил: «АПЛ нужно ввести новое правило. Давать больше желтых за затяжку времени. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь валялся на газоне три раза за матч?».