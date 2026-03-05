Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Росеньор о 4:1 с «Астон Виллой»: «Боевой дух “Челси” порадовал. На нашем пути были препятствия, и меня радует то, как игроки их преодолели. Будем так играть — займем хорошее место»

Лиэм Росеньор высказался о разгроме «Астон Виллы» со счетом 4:1 в 29-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

"Очень хороший вечер. Нам пришлось реагировать по ходу матча. Не понимаю, как мы не получили пенальти за нарушение на Джеймсе. Это было очередное препятствие на нашем пути, и меня очень радует то, как игроки его преодолели.

Жоао Педро стал увереннее в себе. Его гол левой ногой великолепен, но я в восторге и от того, что дважды он забил в касание, потому что он оказывался в нужном месте.

Зрелость команды, качество игры — есть куда расти, конечно, но боевой дух меня сегодня очень порадовал.

Эта победа будет важна только в том случае, если мы ее чем-то подкрепим. Если будем так играть, то займем хорошее место«, — сказал главный тренер “Челси”.

