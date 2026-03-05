Росеньор о 4:1 с «Астон Виллой»: «Боевой дух “Челси” порадовал. На нашем пути были препятствия, и меня радует то, как игроки их преодолели. Будем так играть — займем хорошее место»

"Очень хороший вечер. Нам пришлось реагировать по ходу матча. Не понимаю, как мы не получили пенальти за нарушение на Джеймсе. Это было очередное препятствие на нашем пути, и меня очень радует то, как игроки его преодолели.
Жоао Педро стал увереннее в себе. Его гол левой ногой великолепен, но я в восторге и от того, что дважды он забил в касание, потому что он оказывался в нужном месте.
Зрелость команды, качество игры — есть куда расти, конечно, но боевой дух меня сегодня очень порадовал.
Эта победа будет важна только в том случае, если мы ее чем-то подкрепим. Если будем так играть, то займем хорошее место«, — сказал главный тренер “Челси”.
