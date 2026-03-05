Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Гвардиола о 2:2 с «Ноттингемом»: «Разочарован результатом, но “Сити” сделал все возможное, мы играли хорошо. Впереди еще много матчей, нужно двигаться дальше»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги игры с «Ноттингем Форест» в 29-м туре АПЛ (2:2).

Источник: Спортс"

"Разочарован результатом. Мы снова сделали все возможное. Мы не допустили много моментов у своих ворот и у нас были шансы, особенно в концовке, но и по ходу игры тоже. Но да, нужно продолжать двигаться вперед.

В целом, это была хорошая игра. В ней было много хорошего. Конечно, некоторые аспекты мы можем улучшить. Но в целом, мы сыграли действительно хорошо.

О неназначенном пенальти за падение Родри после контакта с Андерсоном.

«Нечего сказать».

О том, будут ли еще «неожиданные повороты» в борьбе за титул Премьер-лиги.

«Впереди еще много игр, поэтому мы должны двигаться дальше», — сказал Гвардиола.