Гвардиола о 2:2 с «Ноттингемом»: «Разочарован результатом, но “Сити” сделал все возможное, мы играли хорошо. Впереди еще много матчей, нужно двигаться дальше»

"Разочарован результатом. Мы снова сделали все возможное. Мы не допустили много моментов у своих ворот и у нас были шансы, особенно в концовке, но и по ходу игры тоже. Но да, нужно продолжать двигаться вперед.
В целом, это была хорошая игра. В ней было много хорошего. Конечно, некоторые аспекты мы можем улучшить. Но в целом, мы сыграли действительно хорошо.
О неназначенном пенальти за падение Родри после контакта с Андерсоном.
«Нечего сказать».
О том, будут ли еще «неожиданные повороты» в борьбе за титул Премьер-лиги.
«Впереди еще много игр, поэтому мы должны двигаться дальше», — сказал Гвардиола.