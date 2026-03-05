Жена Пирло о жизни в Дубае на фоне конфликта на Ближнем Востоке: «Солгала бы, если бы сказала, что не было страшно. Непривычно видеть ракеты в небе. Но паники нет, жизнь продолжается»

— Я бы солгала, если бы сказала, что у нас не было моментов страха. Для нас непривычно слышать звук взрыва над головой или смотреть ночью вверх и видеть ракету, вспыхивающую в черном небе. В ночь на субботу, 28 февраля, я проснулась от того, что над нашим домом пролетел самолет. Было темно, и как только он пролетел, я услышала очень громкий хлопок. Я несколько часов не могла заснуть, и мои разговоры с друзьями, которые живут здесь, были более активными, чем когда-либо, иногда ироничными, как это умеем только мы, итальянцы.