Челестини о том, что Мойзес был капитаном ЦСКА в матче с «Краснодаром»: «Это шанс общаться с судьями, так можно было защищаться от Кордобы. У нас было совещание»

— У нас было совещание. Это красивая черта этой команды — Мойзес и Ваня подошли ко мне. Мы ожидали, что Кордоба будет в старте, дать повязку Мойзесу — шанс общаться с судьями. Таким образом, можно больше защищаться от Кордобы. Потому и решили дать повязку Мойзесу. Возможно, повязка чуть больше бы защищала его от судей. Так как капитан может больше общаться с судьями, — сказал Челестини.