Челестини о том, что Мойзес был капитаном ЦСКА в матче с «Краснодаром»: «Это шанс общаться с судьями, так можно было защищаться от Кордобы. У нас было совещание»

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1. Главным арбитром матча был Алексей Сухой.
— Почему не играет Лукин? И что такого увидели в Данилове?
— У Лукина была травма, потом у него была административная проблема. Не мог лететь. То есть сперва он отсутствовал 4−5 дней по травме, а потом Данилов меня восхитил в товарищеских матчах. Это большая привилегия, когда есть 5−6 хороших защитников. Но отмечу, что я всегда был тем, кто в Лукина верил.
— Было видно, как Козлов был мотивирован. Обсуждали с ним тактические моменты «Краснодара»?
— Нет, мы много не говорили. Но когда увидели состав, мы спросили его по паре моментов. Он нам дал ответ и попал в точку. Мотивированным я его вижу всегда. В прошлый раз тоже.
— Ди Лусиано второй матч подряд вне заявки.
— Это спортивное решение, это мое решение.
— Капитаном был Мойзес, а не Обляков. Почему?
— У нас было совещание. Это красивая черта этой команды — Мойзес и Ваня подошли ко мне. Мы ожидали, что Кордоба будет в старте, дать повязку Мойзесу — шанс общаться с судьями. Таким образом, можно больше защищаться от Кордобы. Потому и решили дать повязку Мойзесу. Возможно, повязка чуть больше бы защищала его от судей. Так как капитан может больше общаться с судьями, — сказал Челестини.