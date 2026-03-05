Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

Челестини о том, что Мойзес был капитаном ЦСКА в матче с «Краснодаром»: «Это шанс общаться с судьями, так можно было защищаться от Кордобы. У нас было совещание»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что доверил капитанскую повязку защитнику Мойзесу в матче Кубка России с «Краснодаром» для защиты от судей.

Источник: Спортс"

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:1. Главным арбитром матча был Алексей Сухой.

— Почему не играет Лукин? И что такого увидели в Данилове?

— У Лукина была травма, потом у него была административная проблема. Не мог лететь. То есть сперва он отсутствовал 4−5 дней по травме, а потом Данилов меня восхитил в товарищеских матчах. Это большая привилегия, когда есть 5−6 хороших защитников. Но отмечу, что я всегда был тем, кто в Лукина верил.

— Было видно, как Козлов был мотивирован. Обсуждали с ним тактические моменты «Краснодара»?

— Нет, мы много не говорили. Но когда увидели состав, мы спросили его по паре моментов. Он нам дал ответ и попал в точку. Мотивированным я его вижу всегда. В прошлый раз тоже.

— Ди Лусиано второй матч подряд вне заявки.

— Это спортивное решение, это мое решение.

— Капитаном был Мойзес, а не Обляков. Почему?

— У нас было совещание. Это красивая черта этой команды — Мойзес и Ваня подошли ко мне. Мы ожидали, что Кордоба будет в старте, дать повязку Мойзесу — шанс общаться с судьями. Таким образом, можно больше защищаться от Кордобы. Потому и решили дать повязку Мойзесу. Возможно, повязка чуть больше бы защищала его от судей. Так как капитан может больше общаться с судьями, — сказал Челестини.