Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

«Арсенал» не проигрывает в гостях 12 матчей подряд — лучшая серия при Артете

«Арсенал» победил на выезде «Брайтон» (1:0) в АПЛ.

Источник: Sports

«Канониры» продлили беспроигрышную серию в гостях во всех турнирах до 12 матчей (9 побед, 3 ничьих) — это их лучший показатель при тренере Микеле Артете.

Последний раз «Арсенал» уступал на выезде 6 декабря — «Астон Вилле» (1:2) в АПЛ.