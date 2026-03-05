Сака о 7-очковом отрыве от «Ман Сити»: «Арсенал» сосредоточен на себе. С «Брайтоном» сыграли не лучшим образом, но иногда главное — это результат"

После 30 матчей «канониры» лидируют в таблице, опережая на 7 очков идущего вторым «Манчестер Сити», у которого игра в запасе.
«По ощущениям, это важнейшая победа. Мы слышали, как болельщики неожиданно начали праздновать во время игры, поэтому я представлял, что в другом матче все складывалось хорошо (“Ман Сити” сыграл вничью с “Ноттингем Форест” (2:2) — Спортс»). Но сейчас мы сосредоточены на себе.
Эта игра получилась довольно невзрачной, мы сыграли не лучшим образом, но иногда главное — это результат", — сказал Сака.