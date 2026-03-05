Ричмонд
«Ошибка Шафеева — вопиющая. Это страх перед начальством, полная несвобода». Журавель о судье матча «Локомотив» — «Пари НН»

Комментатор Тимур Журавель раскритиковал работу арбитра Рафаэля Шафеева в матче РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» (2:1).

Источник: Sports

На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Шнапцев сразу встал и попытался продолжить игру. Шафеев по совету видеоассистента посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый. Олакунле Олусегун забил с точки.

«ВАР сильнее всех соскучился по чемпионату России. Меня больше всего потряс момент с Шафеевым в матче “Локомотив” — “Пари НН”. В других судейских эпизодах тура можно искать какие-то оправдания. Здесь же не может быть других интерпретаций.

Удивительно, что Чистяков зовет главного арбитра к монитору, а потом Шафеев соглашается с точкой зрения видеопомощника. Мне кажется, это плохая форма и какая-то внутренняя скованность. Страх перед начальством, полная несвобода. Его судейская квалификация придавлена вот этими фобиями. Это вопиющая ошибка", — сказал Журавель.