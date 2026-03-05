Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.01
П2
1.40
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

«Арсенал» — «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Локомотив» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в 2-м раунде ¼ финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Источник: Sports.Ru

Матч пройдет на стадионе «Арсенал».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Статистика Фонбет Кубка России.