Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Сухой правильно разобрался в ситуации. Иванов все рисовал по процедуре»

У нас ручная система — невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации", — сказал Мажич.