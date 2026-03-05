Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Сухой правильно разобрался в ситуации. Иванов все рисовал по процедуре»

Гол Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен после проверки ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля. Главным арбитром матча был Сухой, за ВАР отвечали Сергей Иванов и Сергей Чебан. После игры «Балтика» обратилась в ЭСК РФС.
«Незасчитанный гол “Балтики”. Сергей Иванов рисовал видео правильно — все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок “Балтики” пробил по воротам.
У нас ручная система — невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации", — сказал Мажич.