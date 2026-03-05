Ричмонд
Мажич об отмене гола «Балтики» «Зениту»: «Сухой правильно разобрался в ситуации. Иванов все рисовал по процедуре»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр Алексей Сухой правильно отменил гол «Балтики» в матче 19‑го тура МИР РПЛ против «Зенита» (0:1).

Гол Кевина Андраде на 75-й минуте был отменен после проверки ВАР из-за офсайда у Брайана Хиля. Главным арбитром матча был Сухой, за ВАР отвечали Сергей Иванов и Сергей Чебан. После игры «Балтика» обратилась в ЭСК РФС.

«Незасчитанный гол “Балтики”. Сергей Иванов рисовал видео правильно — все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок “Балтики” пробил по воротам.

У нас ручная система — невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации", — сказал Мажич.