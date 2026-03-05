Ричмонд
Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени «Арсеналом»: «О наших футболистах столько говорят — думаю, больше всего в Англии любят их. Я люблю своих игроков — это самое главное»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на критику игры команды.

«Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ. После матча тренер хозяев Хюрцелер обвинил игроков «канониров» в затяжке времени: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?».

Когда Артету спросили о словах Хюрцелера, тренер «Арсенала» ответил: «Какой сюрприз».

— Вы не хотели бы ответить подробнее?

— Нет. Если вернемся к нашим предыдущим матчам, то найдем множество подобных комментариев.

Я люблю своих игроков. Это самое главное. Мы любим наших игроков, и мне нравится, как мы соревнуемся.

— Чувствуете ли вы негатив в сторону ваших игроков извне?

— Мне кажется, что люди со стороны любят наших игроков. О наших футболистах столько говорят — думаю, больше всего в Англии любят их.

— Вас волнует, что о вас говорят другие тренеры?

— По-разному.

— Зависит от тренера?

— Ага. И от слов. И цели этих слов.

— Хюрцелер сказал, что только одна команда пыталась играть.

— Следующий вопрос, — ответил Артета.