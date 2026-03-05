Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени «Арсеналом»: «О наших футболистах столько говорят — думаю, больше всего в Англии любят их. Я люблю своих игроков — это самое главное»

«Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ. После матча тренер хозяев Хюрцелер обвинил игроков «канониров» в затяжке времени: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?».