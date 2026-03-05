Артета о словах Хюрцелера про затяжку времени «Арсеналом»: «О наших футболистах столько говорят — думаю, больше всего в Англии любят их. Я люблю своих игроков — это самое главное»

«Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 1:0 в выездном матче 29-го тура АПЛ. После матча тренер хозяев Хюрцелер обвинил игроков «канониров» в затяжке времени: «Только одна команда пыталась играть. Надо давать больше желтых. Вы когда-нибудь видели, чтобы вратарь 3 раза за игру валялся на газоне?».
Когда Артету спросили о словах Хюрцелера, тренер «Арсенала» ответил: «Какой сюрприз».
— Вы не хотели бы ответить подробнее?
— Нет. Если вернемся к нашим предыдущим матчам, то найдем множество подобных комментариев.
Я люблю своих игроков. Это самое главное. Мы любим наших игроков, и мне нравится, как мы соревнуемся.
— Чувствуете ли вы негатив в сторону ваших игроков извне?
— Мне кажется, что люди со стороны любят наших игроков. О наших футболистах столько говорят — думаю, больше всего в Англии любят их.
— Вас волнует, что о вас говорят другие тренеры?
— По-разному.
— Зависит от тренера?
— Ага. И от слов. И цели этих слов.
— Хюрцелер сказал, что только одна команда пыталась играть.
— Следующий вопрос, — ответил Артета.