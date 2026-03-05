Ричмонд
Мажич об отмене гола Дзюбы «Оренбургу»: «Выглядело странно, но это офсайд. В 2023-м мы предлагали РПЛ поставить две тактические камеры — на линии ворот и офсайдную»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил отмену гола форварда «Акрона» Артема Дзюбы в матче с «Оренбургом».

Источник: Спортс"

Тольяттинский клуб на выезде уступил «Оренбургу» (0:2) в матче 19-го тура Мир РПЛ. Дзюба забил гол на 37-й минуте, но после просмотра ВАР он был отменен из-за офсайда.

Главным арбитром матча был Андрей Прокопов, за ВАР отвечал Павел Шадыханов.

"Судья использовал технические возможности, которые у него были. Арбитры определяли крайние точки по камере из‑за ворот. Да, это выглядело странно, но это офсайд.

В 2023 году мы направляли в лигу предложение, чтобы поставить две тактические камеры — на линии ворот и офсайдную. В 99% ситуации были бы решены быстрее. В этой игре судья принял правильное решение", — сказал Мажич.

Изображение: скриншот из трансляции «Матч Премьер».

«Мечты сбываются». Еще скандал после рестарта — Дзюбе нарисовали офсайд со спины ?