Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.00
П2
1.43
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.40
П2
2.45
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.38
П2
3.05
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Бэйл о Роналду: «Он хочет забивать по три, четыре, пять, шесть голов за матч, хочет превзойти Месси. После возвращения в “МЮ” люди говорили: “Он уже не тот”, — а Криштиану вс

Бывший вингер «Реала» Гарет Бэйл высказался о стремлении Кришианц Роналду к рекордам.

"Несколько раз он взмахивал руками, когда я пропускал выходы один на один, и, возможно, я мог бы отдать ему передачу, но… Думаю, это также говорит о его стремлении и мотивации. Он хочет забивать не по одному, а по три, четыре, пять, шесть голов за игру, если сможет. Как вы знаете, он стремится к рекордам, он хочет забивать, хочет превзойти в этом Месси.

Думаю, невозможно спорить с тем, что он забивает… Даже когда он вернулся в «Манчестер Юнайтед», и люди говорили: «Он уже не тот». Но он все равно забивал, а это, в конце концов, самое сложное в футболе", — сказал Бэйл.

Бэйл о Роналду: «В “Реале” он понял, что получит еще больше признания, если будет больше забивать. Ему были нужны только голы — поэтому у него так много рекордов».