Бэйл о Роналду: «Он хочет забивать по три, четыре, пять, шесть голов за матч, хочет превзойти Месси. После возвращения в “МЮ” люди говорили: “Он уже не тот”, — а Криштиану вс

"Несколько раз он взмахивал руками, когда я пропускал выходы один на один, и, возможно, я мог бы отдать ему передачу, но… Думаю, это также говорит о его стремлении и мотивации. Он хочет забивать не по одному, а по три, четыре, пять, шесть голов за игру, если сможет. Как вы знаете, он стремится к рекордам, он хочет забивать, хочет превзойти в этом Месси.