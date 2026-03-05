Ричмонд
«Динамо» забило 3 гола «Спартаку» за 7 минут. Джику потерял мяч, пытаясь сыграть пяткой под прессингом Гладышева возле штрафной, Ярослав ассистировал Тюкавину

«Динамо» забило три гола «Спартаку» в течение семи минут.

Источник: Спортс"

Бело-голубые принимают красно-белых в первом матче полфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:1, второй тайм).

Во втором тайме хозяева забили три мяча меньше чем за 7 минут: Муми Нгамале отличился на 67-й минуте, Давид Рикардо — на 70-й, Константин Тюкавин — на 73-й.

Голу Тюкавина предшествовала ошибка Александр Джику: защитник гостей потерял мяч, пытаясь сыграть пяткой возле своей штрафной под прессингом. Ярослав Гладышев отобрал мяч и отдал результативный пас.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

