Нгамале сделал дубль в дерби со «Спартаком». У хавбека «Динамо» было 0 голов при Карпине за 12 игр, при Гусеве у него 4+1 в 5 матчах

31-летний футболист сборной Камеруна открыл счет в московском дерби на 5-й минуте, на 67-й он забил второй гол в матче.
Отметим, что Муми отдал 1 голевой пас за 12 матчей при прежнем тренере «Динамо “Валерии Карпине. При сменившем его Ролане Гусеве Нгамале забил 4 гола и сделал ассист в 5 матчах.
Подробная статистика футболиста доступна здесь.
