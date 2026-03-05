Ричмонд
Футбол. Англия
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Кристал Пэлас
3
Все коэффициенты
П1
59.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. Германия
06.03
Бавария
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.50
П2
15.00
Футбол. Италия
06.03
Наполи
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.04
П2
6.50
Футбол. Франция
06.03
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.27
П2
7.75
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Арсенал
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2

Нгамале сделал дубль в дерби со «Спартаком». У хавбека «Динамо» было 0 голов при Карпине за 12 игр, при Гусеве у него 4+1 в 5 матчах

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале сделал дубль в первом матче ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака» (4:1, второй тайм).

Источник: Спортс"

31-летний футболист сборной Камеруна открыл счет в московском дерби на 5-й минуте, на 67-й он забил второй гол в матче.

Отметим, что Муми отдал 1 голевой пас за 12 матчей при прежнем тренере «Динамо “Валерии Карпине. При сменившем его Ролане Гусеве Нгамале забил 4 гола и сделал ассист в 5 матчах.

Подробная статистика футболиста доступна здесь.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
