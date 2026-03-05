Красную Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром» не отменили. ЭСК признала правомерность наказания защитника «Ростова» («РБ Спорт»)

Вахания получил красную карточку в концовке матча 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2) — мяч попал ему в руку после удара Джона Кордобы. «Ростов» обжаловал решение арбитра Антона Фролова в ЭСК и КДК.